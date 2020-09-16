Ещё и надругался. Стали известны подробности расправы маньяка над двумя девочками в Рыбинске

Разыскиваемый по подозрению в жестоком убийстве двух несовершеннолетних девочек в момент преступления был очень сильно пьян. В одиночку он выпил три бутылки коньяка. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона. В этом состоянии судимый маньяк сначала изнасиловал дочерей своей сожительницы и лишь затем убил.

Помимо уголовного дела по статье "Убийство" следователями дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по статье "Насильственные действия сексуального характера".