Ещё и надругался. Стали известны подробности расправы маньяка над двумя девочками в Рыбинске

Разыскиваемый по подозрению в жестоком убийстве двух несовершеннолетних девочек в момент преступления был очень сильно пьян. В одиночку он выпил три бутылки коньяка. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона. В этом состоянии судимый маньяк сначала изнасиловал дочерей своей сожительницы и лишь затем убил.
Помимо уголовного дела по статье "Убийство" следователями дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Привезла дочерей к насильнику. Мать убитых в Рыбинске девочек знала о жутких судимостях ухажёраВ его прошлом было даже надругательство над телами умерших.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 9 и 14 лет в полицию сообщила их мать. Она их нашла в квартире, вернувшись с работы. А вот сожитель женщины после трагедии бесследно исчез. По версии следствия, 40-летний мужчина мог жестоко расправиться с детьми своей подруги из-за ревности.