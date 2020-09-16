Привезла дочерей к насильнику. Мать убитых в Рыбинске девочек знала о жутких судимостях ухажёра

Лайф узнал новые жуткие подробности о двойном убийстве в Рыбинске. Там местный житель расправился с двумя девочками — дочерьми любовницы. Мы уже рассказывали, что мать приехала жить к новому ухажёру из другого города. И она знала о его страшном прошлом.

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, женщина познакомилась с мужчиной по переписке. Оттуда она и узнала, что у него есть судимости за убийство, изнасилование и надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Женщина всё же решила поселиться у новой пассии с детьми.

Девочек с тех пор успели оформить в школу. Там рассказали, что они были опрятные, у них было всё необходимое.

По предварительной версии, 40-летний мужчина мог жестоко расправиться с детьми подруги из ревности. После убийства детей сожительницы он пустился в бега.