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ФСИН подтвердила смерть националиста Тесака в СИЗО

Надзиратели вызвали медиков, те пытались реанимировать осуждённого, но безрезультатно.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В челябинском управлении Федеральной службы по исполнению наказаний подтвердили обнаружение тела националиста Тесака (Максима Марцинкевича) в СИЗО.

16 сентября 2020 года утром в одной из камер Челябинской области обнаружен осуждённый, 1984 года рождения, без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид, — сообщили Лайфу в ведомстве.

Националиста Тесака Марцинкевича приговорили к 10 годам строгого режима

Такой приговор лидеру группировки "Реструкт" выносят уже во второй раз. В 2017 году первый вердикт был отменён, а дело было направлено на пересмотр.

Там рассказали, что были экстренно вызваны медики, они пытались реанимировать осуждённого, но безрезультатно. По факту суицида Марцинкевича начата проверка. Во ФСИН подтвердили, что он был в камере один.

Напомним, в челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор.

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