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Лайф выяснил содержание предсмертной записки националиста Тесака

Тело осуждённого нашли утром 16 сентября в челябинском СИЗО, где он дожидался этапирования в Москву.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Бывший адвокат националиста Максима Марцинкевича, найденного мёртвым в челябинском СИЗО, подтвердила Лайфу, что он оставил предсмертную записку. Валентина Трофимик также рассказала о последней встрече с подзащитным.

По словам адвоката, она видела Тесака в августе. Осуждённый жаловался защитнику на условия содержания в СИЗО и был психологически подавлен. Он заявил, что сотрудники изолятора якобы оказывали на него психологическое давление.

Источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что в записке Тесак попросил у всех прощения, признался, что решился на суицид сам, и просил не винить администрацию СИЗО. Наличие предсмертного послания подтвердили и в СУ СКР по Челябинской области.

Националист Тесак найден мёртвым в челябинском СИЗО

Туда он был доставлен транзитом. Его этапировали в столицу.

Ранее обнаружение тела националиста Тесака (Максима Марцинкевича) в СИЗО подтвердили в челябинском управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

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