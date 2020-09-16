Лайф выяснил содержание предсмертной записки националиста Тесака

Бывший адвокат националиста Максима Марцинкевича, найденного мёртвым в челябинском СИЗО, подтвердила Лайфу, что он оставил предсмертную записку. Валентина Трофимик также рассказала о последней встрече с подзащитным.
По словам адвоката, она видела Тесака в августе. Осуждённый жаловался защитнику на условия содержания в СИЗО и был психологически подавлен. Он заявил, что сотрудники изолятора якобы оказывали на него психологическое давление.
Источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что в записке Тесак попросил у всех прощения, признался, что решился на суицид сам, и просил не винить администрацию СИЗО. Наличие предсмертного послания подтвердили и в СУ СКР по Челябинской области.
Националист Тесак найден мёртвым в челябинском СИЗОТуда он был доставлен транзитом. Его этапировали в столицу.
Ранее обнаружение тела националиста Тесака (Максима Марцинкевича) в СИЗО подтвердили в челябинском управлении Федеральной службы исполнения наказаний.