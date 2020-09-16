Лайф выяснил содержание предсмертной записки националиста Тесака

Бывший адвокат националиста Максима Марцинкевича, найденного мёртвым в челябинском СИЗО, подтвердила Лайфу, что он оставил предсмертную записку. Валентина Трофимик также рассказала о последней встрече с подзащитным.

По словам адвоката, она видела Тесака в августе. Осуждённый жаловался защитнику на условия содержания в СИЗО и был психологически подавлен. Он заявил, что сотрудники изолятора якобы оказывали на него психологическое давление.

Источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что в записке Тесак попросил у всех прощения, признался, что решился на суицид сам, и просил не винить администрацию СИЗО. Наличие предсмертного послания подтвердили и в СУ СКР по Челябинской области.