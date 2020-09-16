В Кремле выразили несогласие с попыткой увязать "Северный поток — 2" с событиями вокруг Навального

В Кремле категорически не согласны с позицией Еврокомиссии, которая увязала реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это нуждается в расследовании и прояснении.

— Мы категорически не согласны с таким заявлением. Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности, — указал Песков.

Вместе с тем российская сторона призвала Еврокомиссию прекратить попытки политизировать проект газопровода, который отвечает интересам не только России, но и Европы, в первую очередь Германии.

— Наверное, нужно всё-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии, — добавил представитель Кремля.

Напомним, что тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что блогер подвергся воздействию этого вещества.