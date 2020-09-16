В Кремле выразили несогласие с попыткой увязать "Северный поток — 2" с событиями вокруг Навального

В Кремле категорически не согласны с позицией Еврокомиссии, которая увязала реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это нуждается в расследовании и прояснении.
"Не вижу связи". Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока — 2" из-за инцидента с НавальнымКак подчеркнул Ван дер Беллен, вопрос поставок газа в Европу должны решать Россия и ЕС, а не США.
— Мы категорически не согласны с таким заявлением. Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности, — указал Песков.
Вместе с тем российская сторона призвала Еврокомиссию прекратить попытки политизировать проект газопровода, который отвечает интересам не только России, но и Европы, в первую очередь Германии.
— Наверное, нужно всё-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии, — добавил представитель Кремля.
Депутат бундестага рассказал, кто в Германии хочет "наказать" Россию закрытием "Северного потока — 2"Вальдемар Гердт при этом добавил, что не все выступают за такую доктрину.
Напомним, что тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что блогер подвергся воздействию этого вещества.
Однако обсуждение уже запущено, и даже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит остановку проекта. А вот ряд депутатов бундестага настроены не так воинственно: глава Комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка "Северного потока — 2" будет большой ошибкой.