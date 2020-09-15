"Не вижу связи". Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока — 2" из-за инцидента с Навальным

Происшествие с Алексеем Навальным не может рассматриваться в контексте строительства газопровода "Северный поток — 2". Этот проект исключительно коммерческий. Об этом по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене журналистам заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
— Я лично подчёркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и "Северным потоком — 2". "Северный поток — 2" — это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнёров, — отметил Ван дер Беллен, добавив однако, что инцидент с Навальным должен быть расследован.
Также австрийский президент подчеркнул, что не стоит в вопрос строительства "Северного потока — 2" вмешиваться и США.
— Это коммерческий вопрос между партнёрами, которые сотрудничают многие десятилетия. В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос [вокруг "Северного потока — 2"] должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне, — сказал Ван дер Беллен.
Депутат бундестага рассказал, кто в Германии хочет "наказать" Россию закрытием "Северного потока — 2"Вальдемар Гердт при этом добавил, что не все выступают за такую доктрину.
Напомним, тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что блогер подвергся воздействию этого вещества.
Однако обсуждение уже запущено, и даже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит остановку проекта. А вот ряд депутатов бундестага настроены не так воинственно: глава Комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка "Северного потока — 2" будет большой ошибкой.