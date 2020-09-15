"Не вижу связи". Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока — 2" из-за инцидента с Навальным

Происшествие с Алексеем Навальным не может рассматриваться в контексте строительства газопровода "Северный поток — 2". Этот проект исключительно коммерческий. Об этом по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене журналистам заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

— Я лично подчёркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и "Северным потоком — 2". "Северный поток — 2" — это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнёров, — отметил Ван дер Беллен, добавив однако, что инцидент с Навальным должен быть расследован.

Также австрийский президент подчеркнул, что не стоит в вопрос строительства "Северного потока — 2" вмешиваться и США.

— Это коммерческий вопрос между партнёрами, которые сотрудничают многие десятилетия. В заключение хочу добавить, что этот экономико-политический вопрос [вокруг "Северного потока — 2"] должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне, — сказал Ван дер Беллен.

Напомним, тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что блогер подвергся воздействию этого вещества.