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Трамп заявил, что поддерживает остановку "Северного потока — 2"

По его словам, он одним из первых поднял эту тему.

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Фото © АР / ТАСС

Ситуация, которая развернулась вокруг российского блогера Алексея Навального, даёт повод Германии задуматься о прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Я поднимал эту тему много лет назад, и Россия этим недовольна. Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России, — приводит слова Трампа ТАСС.

При этом Трамп отметил, что та самая "защита", проходящая в рамках НАТО, обходится немецкой казне слишком дёшево — и Берлин должен бы платить побольше: не 1% от ВВП, как сейчас, а 2%, но даже этот уровень "низок".

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Известный врач ранее предложил создать совместную экспертную группу из российских врачей и медиков ФРГ.

Так что ответ "Да", если они [Правительство Германии] считают, что что-то случилось [с Навальным], — сказал он на вопрос о приостановке строительства "Северного потока — 2".

Стоит отметить, что ранее американский лидер уже комментировал происходящее вокруг Навального, однако, как он сам признался, у Вашингтона пока нет чёткой позиции по поводу случившегося, поскольку нет каких-либо доказательств.

Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован с подозрением на острое отравление неустановленным веществом, позже переквалифицированным в нарушение обмена веществ. Затем его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там у него внезапно нашлось отравление нервно-паралитическим ядом "Новичок". Однако российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.

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