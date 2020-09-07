Трамп заявил, что поддерживает остановку "Северного потока — 2"

Ситуация, которая развернулась вокруг российского блогера Алексея Навального, даёт повод Германии задуматься о прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Я поднимал эту тему много лет назад, и Россия этим недовольна. Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России, — приводит слова Трампа ТАСС.

При этом Трамп отметил, что та самая "защита", проходящая в рамках НАТО, обходится немецкой казне слишком дёшево — и Берлин должен бы платить побольше: не 1% от ВВП, как сейчас, а 2%, но даже этот уровень "низок".

— Так что ответ "Да", если они [Правительство Германии] считают, что что-то случилось [с Навальным], — сказал он на вопрос о приостановке строительства "Северного потока — 2".