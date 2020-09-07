В Минздраве назвали инициативу Рошаля по ситуации с Навальным рациональной

Директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана Драпкина подчеркнула, что предложение союза "Национальная медицинская палата" (НМП), президентом которого является доктор Леонид Рошаль, создать совместную экспертную группу по ситуации с Алексеем Навальным было рациональным.

— Именно в совместных обсуждениях, в совместных проектах рождается истина. И тем и славится медицинское сообщество, что для него и вообще для медицины нет барьеров, нет границ. У нас одно общее дело — это жизнь человека. Поэтому мне кажется, что никак, кроме как с позитивной стороны, предложение Леонида Михайловича расценивать нельзя, это конструктивное предложение, которое, наверное, должно было быть принято, — заявила Драпкина.

Она отметила, что обсуждение симптомов, клинической картины и возможных осложнений — это будни медика.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.

НМП обратилась к Врачебной палате ФРГ с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. В письме уточнялось, что причины состояния блогера до сих пор так и неясны. Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению её мужа.