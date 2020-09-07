Навального вывели из комы

Алексея Навального вывели из состояния искусственной комы и постепенно отучают от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где блогер находится на лечении.

По словам медиков, пациент реагирует, когда с ним говорят, его состояние улучшилось. При этом немецкие врачи не исключают долгосрочных последствий "тяжёлого отравления".

В публикации уточняется, что публичное сообщение о состоянии здоровья блогера, по мнению специалистов и супруги пациента, пойдёт ему на пользу.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".