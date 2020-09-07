Роспотребнадзор в Томске завершил проверку по факту госпитализации Навального

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации блогера Алексея Навального с борта самолёта, следовавшего из Томска в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Результаты проверки переданы в прокуратуру, уточнила собеседница агентства. Она отметила, что не может их озвучить из-за следственных мероприятий.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".