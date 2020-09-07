Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой

Милиция Минска не задерживала Марию Колесникову, одного из руководителей Координационного совета Белоруссии. Об этом со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома передаёт "Интерфакс".

Ничего сказать о вероятном задержании оппозиционерки не смогла и официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова. При этом Колесникова и другие представители совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — в течение нескольких часов не выходят на связь.