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Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой

Она и ещё несколько представителей белорусского Координационного совета не выходят на связь.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Милиция Минска не задерживала Марию Колесникову, одного из руководителей Координационного совета Белоруссии. Об этом со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома передаёт "Интерфакс".

Ничего сказать о вероятном задержании оппозиционерки не смогла и официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова. При этом Колесникова и другие представители совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — в течение нескольких часов не выходят на связь.

СМИ: В Минске пропала оппозиционерка Мария Колесникова

По данным местных журналистов, неустановленные люди посадили её в автобус с надписью "Связь".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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