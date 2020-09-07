Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: В Минске пропала оппозиционерка Мария Колесникова

По данным местных журналистов, неустановленные люди посадили её в автобус с надписью "Связь".

1041
Post cover

Мария Колесникова. Фото © AP / ТАСС

Одного из руководителей Координационного совета Белоруссии, Марию Колесникову, похитили в центре Минска. По данным TUT.by, неустановленные люди посадили её в автобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Как отмечает портал, телефон оппозиционерки доступен, однако трубку она не снимает. Выяснить, где находится Колесникова, попытался пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, однако вскоре его номер стал недоступен.

Вторая Тихановская. Что известно о новом протестном лидере Белоруссии — Марии Колесниковой?

Одна из руководителей Координационного совета Белоруссии заявила, что чувствует себя новым лидером белорусского протестного движения.

Информацию о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции проверяет минская милиция.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

В МВД Белоруссии назвали число задержанных участников акций протеста 6 сентября

По данным ведомства, общее количество демонстрантов составило порядка 31 тысячи человек.

Выбор редакции

Loading...