СМИ: В Минске пропала оппозиционерка Мария Колесникова

Одного из руководителей Координационного совета Белоруссии, Марию Колесникову, похитили в центре Минска. По данным TUT.by, неустановленные люди посадили её в автобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Как отмечает портал, телефон оппозиционерки доступен, однако трубку она не снимает. Выяснить, где находится Колесникова, попытался пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, однако вскоре его номер стал недоступен.

Информацию о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции проверяет минская милиция.