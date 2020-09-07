Почти 200 человек были задержаны на акциях протеста в Минске

В ходе воскресных акций протеста в Минске, столице Белоруссии, правоохранителями было задержано 194 человека. Об этом сообщает не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

Отмечается, что среди задержанных — члены созданного оппозицией Координационного совета по передаче власти так называемого временного правительства — Ольга Павлова и Андрей Егоров. Под стражей находится и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий. Помимо них в списке присутствуют блогеры, журналисты и адвокаты.

Уточняется, что в других городах республики также прошли задержания активистов, более 30 человек были взяты под стражу в Бресте, ещё несколько — в Гродно, Могилёве, Витебске, Барановичах.