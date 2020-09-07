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Почти 200 человек были задержаны на акциях протеста в Минске

Среди них — блогеры, журналисты и представители оппозиции.

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Фото © АР / ТАСС

В ходе воскресных акций протеста в Минске, столице Белоруссии, правоохранителями было задержано 194 человека. Об этом сообщает не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

В МВД Белоруссии заявили об участии "боевиков" в акциях протеста

Глава милиции республики также сообщил о том, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжёлыми увечьями".

Отмечается, что среди задержанных — члены созданного оппозицией Координационного совета по передаче власти так называемого временного правительства — Ольга Павлова и Андрей Егоров. Под стражей находится и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий. Помимо них в списке присутствуют блогеры, журналисты и адвокаты.

Уточняется, что в других городах республики также прошли задержания активистов, более 30 человек были взяты под стражу в Бресте, ещё несколько — в Гродно, Могилёве, Витебске, Барановичах.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике не утихают протесты, постоянно появляется информация о новых задержанных.

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