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Лайф публикует видео "атаки" неизвестным веществом возле резиденции Лукашенко

У протестующих начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать.

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Видео © LIFE

Лайф публикует видеозапись, на которой запечатлён момент распыления неизвестного вещества в толпе протестующих, которые собрались возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске.

В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Протестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.

Как видно на предоставленных кадрах, собравшиеся подошли вплотную к выставленному силовиками заграждению. Они оклеили его плакатами и начали наносить баллончиком надпись, судя по всему, адресованную главе государства.

Однако завершить начатое не удалось, поскольку уже на втором слове через отверстие в щите на протестующих было распылено неизвестное вещество. После этого люди начали отходить от заграждения. Как ранее сообщал Лайф, у многих начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать.

В МВД Белоруссии заявили об участии "боевиков" в акциях протеста

Глава милиции республики также сообщил о том, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжёлыми увечьями".

Напомним, в Белоруссии с 9 августа не утихают протесты из-за официальных результатов президентских выборов, на которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти итоги и объявила о создании Координационного совета, что Лукашенко назвал попыткой захвата власти. Он также обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.

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