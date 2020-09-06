Лайф публикует видео "атаки" неизвестным веществом возле резиденции Лукашенко

Лайф публикует видеозапись, на которой запечатлён момент распыления неизвестного вещества в толпе протестующих, которые собрались возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске.

В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество Протестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.

Как видно на предоставленных кадрах, собравшиеся подошли вплотную к выставленному силовиками заграждению. Они оклеили его плакатами и начали наносить баллончиком надпись, судя по всему, адресованную главе государства.

Однако завершить начатое не удалось, поскольку уже на втором слове через отверстие в щите на протестующих было распылено неизвестное вещество. После этого люди начали отходить от заграждения. Как ранее сообщал Лайф, у многих начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать.