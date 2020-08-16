Предлагают "солдат чернокожих, желторотых и белобрысых". Лукашенко рассказал об угрозе со стороны НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова рассказал о внешней угрозе участникам митинга в его поддержку у Дома правительства в Минске. Действующий глава государства призвал сторонников новых выборов "посмотреть в окно".

По его словам, "натовские войска лязгают гусеницами" у белорусских рубежей. Литва, Латвия, Польша и даже Украина приказывают провести повторные выборы, но пойти у них на поводу будет огромной ошибкой, говорит Лукашенко. Он подчёркивает, что в случае такого шага они "пойдут в штопор и никогда не смогут стабилизировать свой воздушный корабль" — Белоруссию.

— Нам не нужны заморские правительства, нам нужно своё. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой, — говорит он.