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Предлагают "солдат чернокожих, желторотых и белобрысых". Лукашенко рассказал об угрозе со стороны НАТО

Глава государства считает, что Белоруссию "хотят одеть в лапти и погонять плёткой".

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © БелТа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова рассказал о внешней угрозе участникам митинга в его поддержку у Дома правительства в Минске. Действующий глава государства призвал сторонников новых выборов "посмотреть в окно".

По его словам, "натовские войска лязгают гусеницами" у белорусских рубежей. Литва, Латвия, Польша и даже Украина приказывают провести повторные выборы, но пойти у них на поводу будет огромной ошибкой, говорит Лукашенко. Он подчёркивает, что в случае такого шага они "пойдут в штопор и никогда не смогут стабилизировать свой воздушный корабль" — Белоруссию.

Нам не нужны заморские правительства, нам нужно своё. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой, — говорит он.

"Спасибо, что вы терпите меня". Лукашенко обратился к народу на митинге

Политик выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили".

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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