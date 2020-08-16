Лукашенко с трибуны обратился к участникам митинга в свою поддержку

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на трибуну на площади Независимости в центре Минска, где проходит митинг в его поддержку. Участники акции встретили главу государства овациями и криками "За Батьку!". Свою речь действующий белорусский лидер начал со слов благодарности.

– Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции, – обратился он к собравшимся.

Лукашенко также выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили". Он отметил, что позвал народ на митинг не для того, чтобы его "защитили", а чтобы смогли защитить свою страну.