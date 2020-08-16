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Лукашенко с трибуны обратился к участникам митинга в свою поддержку

Политик выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили".

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Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на трибуну на площади Независимости в центре Минска, где проходит митинг в его поддержку. Участники акции встретили главу государства овациями и криками "За Батьку!". Свою речь действующий белорусский лидер начал со слов благодарности.

– Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции, – обратился он к собравшимся.

Лукашенко также выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили". Он отметил, что позвал народ на митинг не для того, чтобы его "защитили", а чтобы смогли защитить свою страну.

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Лидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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