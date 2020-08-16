Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

— Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал своё видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Лукашенко провели консультации по всем вопросам. И "ещё раз подтвердили договорённость", что, если ситуация с внешними угрозами обострится, реагировать две страны будут "совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности".