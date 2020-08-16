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Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Лидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал своё видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, — говорится в сообщении.

"Это уже угроза не только Белоруссии". Лукашенко объяснил, зачем собирается звонить Путину

Глава республики также отметил, что власти должны не допустить создания "подленького настроения" в стране.

Отмечается, что Путин и Лукашенко провели консультации по всем вопросам. И "ещё раз подтвердили договорённость", что, если ситуация с внешними угрозами обострится, реагировать две страны будут "совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности".

Напомним, это уже второй разговор Путина и Лукашенко за два дня. Накануне они подтвердили намерение укреплять союзнические отношения.

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