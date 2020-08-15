Путин и Лукашенко подтвердили намерение укреплять союзнические отношения

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего телефонного разговора подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, и подтверждён настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Лукашенко также рассказал о ситуации в стране, сложившейся после президентских выборов. Обе стороны выразили уверенность в том, что все проблемы будут вскоре урегулированы, главное, чтобы ими не воспользовались "деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб" сотрудничеству стран в рамках Союзного государства.

Президенты также дали позитивную оценку взаимодействию ведомств, обсуждая вопрос возвращения на родину задержанных ранее в Белоруссии россиян.

Ранее Лукашенко на совещании заявил, что протестные настроения в Белоруссии становятся угрозой не только для республики.