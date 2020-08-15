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Путин и Лукашенко подтвердили намерение укреплять союзнические отношения

В Кремле сообщили, что разговор двух президентов состоялся.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего телефонного разговора подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, и подтверждён настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

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Политик отметил, что живёт в деревне.

Лукашенко также рассказал о ситуации в стране, сложившейся после президентских выборов. Обе стороны выразили уверенность в том, что все проблемы будут вскоре урегулированы, главное, чтобы ими не воспользовались "деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб" сотрудничеству стран в рамках Союзного государства.

Президенты также дали позитивную оценку взаимодействию ведомств, обсуждая вопрос возвращения на родину задержанных ранее в Белоруссии россиян.

Ранее Лукашенко на совещании заявил, что протестные настроения в Белоруссии становятся угрозой не только для республики.

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Пришедшие стоят на тротуаре с цветами и воздушными шарами.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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