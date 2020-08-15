Путин и Лукашенко подтвердили намерение укреплять союзнические отношения

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего телефонного разговора подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, и подтверждён настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии, — говорится в сообщении.
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Лукашенко также рассказал о ситуации в стране, сложившейся после президентских выборов. Обе стороны выразили уверенность в том, что все проблемы будут вскоре урегулированы, главное, чтобы ими не воспользовались "деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб" сотрудничеству стран в рамках Союзного государства.
Президенты также дали позитивную оценку взаимодействию ведомств, обсуждая вопрос возвращения на родину задержанных ранее в Белоруссии россиян.
Ранее Лукашенко на совещании заявил, что протестные настроения в Белоруссии становятся угрозой не только для республики.
Люди молятся. В Москве у Посольства Белоруссии проходит очередная акция — видеоПришедшие стоят на тротуаре с цветами и воздушными шарами.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.