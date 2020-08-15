Фейки для создания "подленького настроения" у народа. Лукашенко ответил на слухи о доме в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что у него есть дом в России. Он заявил, что подобные фейки крутятся для создания "подленького настроения" у народа, и подчеркнул, что власти не должны допустить этого, передаёт БелТА.
— У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне, — сказал глава республики.
В Сети показали предполагаемую резиденцию Лукашенко под Шанхаем за $20 млнОфициального подтверждения информации о том, что особняк принадлежит политику, нет.
Напомним, Лукашенко собирается звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. По мнению политика, протестные настроения, сложившиеся после выборов президента Белоруссии, становятся угрозой не только для республики.