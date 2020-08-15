Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Фейки для создания "подленького настроения" у народа. Лукашенко ответил на слухи о доме в России

Политик отметил, что живёт в деревне.

789
Post cover

Фото © AP / TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что у него есть дом в России. Он заявил, что подобные фейки крутятся для создания "подленького настроения" у народа, и подчеркнул, что власти не должны допустить этого, передаёт БелТА.

У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне, — сказал глава республики.

В Сети показали предполагаемую резиденцию Лукашенко под Шанхаем за $20 млн

Официального подтверждения информации о том, что особняк принадлежит политику, нет.

Напомним, Лукашенко собирается звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. По мнению политика, протестные настроения, сложившиеся после выборов президента Белоруссии, становятся угрозой не только для республики.

Выбор редакции

Loading...