"Это уже угроза не только Белоруссии". Лукашенко объяснил, зачем собирается звонить Путину

Видео © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, так как протестные настроения становятся угрозой не только для республики.

— Это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства и пример другим, — сказал он на совещании, отметив, что все "уцепились" за белорусов и, если они не выдержат, что "покатится эта волна" дальше.

Лукашенко также отметил, что те, кто "бродит по улицам", этого не понимают, так как их координируют и направляют. Глава государства подчеркнул, что появляются постановочные кадры и фейки, например, о его отъезде из страны, болезни и даже смерти.

— И это всё крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны, — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство.