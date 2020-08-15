Митрополит католической церкви призвал Лукашенко и власти Белоруссии остановить насилие

Католический митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и представителям власти на разных уровнях с призывом прекратить насилие в стране. Обращение архиепископа опубликовано на портале Сatholic.by.
Священнослужитель отметил, что государство переживает сложное время, которое "уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей", вышедших на протесты после президентских выборов 9 августа.
— Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы и творит насилие, — сказал митрополит.
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Он уверен, что происходящее в стране дестабилизирует ситуацию и ведёт к расколу общества, а чтобы "излечить нанесённые в результате попрания правды раны", потребуется много времени.
Кондрусевич призвал власти республики начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан.
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Ранее с призывом остановить насилие к Лукашенко обратился митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии.
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Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.