Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, обратился с посланием к Александру Лукашенко с призывом остановить насилие в стране.
— Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, — цитирует ТАСС слова председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерея Сергия Лепина.
Утро в Белоруссии снова началось с забастовок — видеоЛюди скандируют "Уходи!", обращаясь к действующему главе государства Александру Лукашенко.
Ранее белорусская ЦИК озвучила окончательные итоги выборов президента страны. Победителем признан действующий лидер Александр Лукашенко — за него проголосовало 80,1%. Его основной сопернице Светлане Тихановской досталось 10,1% голосов.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках.