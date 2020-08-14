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Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Священнослужитель желает жителям страны воцарения мира в сердцах.

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Фото © Федосенко Наталия / ТАСС

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, обратился с посланием к Александру Лукашенко с призывом остановить насилие в стране.

— Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, — цитирует ТАСС слова председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерея Сергия Лепина.

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Ранее белорусская ЦИК озвучила окончательные итоги выборов президента страны. Победителем признан действующий лидер Александр Лукашенко — за него проголосовало 80,1%. Его основной сопернице Светлане Тихановской досталось 10,1% голосов.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках.

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