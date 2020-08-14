Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, обратился с посланием к Александру Лукашенко с призывом остановить насилие в стране.

Утро в Белоруссии снова началось с забастовок — видео Люди скандируют "Уходи!", обращаясь к действующему главе государства Александру Лукашенко.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках.