"Скоты, на выход!" Протестующие рассказали о пережитых в минском СИЗО ужасах — видео

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В Белоруссии начали массово выпускать из изоляторов людей, задержанных в ходе акций протеста. Освобождённых у ворот ждут родственники и журналисты, которым те рассказывают о пережитых в СИЗО ужасах: избиениях, духоте в камерах, отказе в медицинской помощи и даже воде.

— По спине, по ногам, по пятой точке били. Медленно идёшь — на, сидишь не так — на... Я за час, в течение которого стоял около стенки, раз 15 по почкам точно получил. Половина тех, которые 10-го приехали избитые, толком даже встать не могли, — рассказывает один из сидельцев следственного изолятора в переулке Окрестино в Минске.

По его словам, бойцы ОМОНа отказывались передавать скорой даже тех из задержанных, на госпитализации которых настаивали медики. Их загоняли обратно в камеры и даже игнорировали просьбы о воде. Жестокости правоохранителей удивлялись даже девушки-милиционеры. На их вопросы, почему вы так относитесь к людям, бойцы отвечали: "Это не люди, это скоты". По словам бывшего задержанного, к протестующим так и обращались — выводя из автозаков, им кричали: "Скоты, на выход".