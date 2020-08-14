Солист белорусского Большого театра отказался от звания лауреата премии Лукашенко

Белорусский оперный певец, солист местного Большого театра Илья Сильчуков в знак протеста отказался от звания лауреата премии Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в своём Facebook . К посту он прикрепил видео, на котором исполняет "Магутны Божа". Этот духовный гимн белорусов называют главной протестной песней наряду с композицией "Перемен" Виктора Цоя.

— В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание трёхкратного лауреата гранд-премии президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев, — написал Сильчуков.

На протяжении пяти дней в Белоруссии не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. При этом минувшая ночь стала самой спокойной. Задержанных за прошедшие дни людей начали освобождать из изоляторов.