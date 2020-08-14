Новая форма протеста. Белорусские выпускники просят обменять их школьные грамоты на голоса — видео

Таким образом бывшие школьники выражают несогласие с фальсификацией голосов. К стихийной акции уже присоединились выпускники нескольких учебных заведений. Среди лозунгов чаще всего повторяются фразы "Вы украли наше будущее!" и "Верните наши голоса!".

Напомним, в Белоруссии уже несколько дней не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. При этом минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за прошедшие дни людей начали освобождать из изоляторов.