Белорусские пограничники не впустили в страну "провокаторов" из Латвии

Пограничники Белоруссии не впустили в страну "двух подозрительных граждан" из Латвии, сообщает Госпогранкомитет государства.

Отмечается, что на мужчин 1975 и 1993 года рождения обратили внимание 12 августа во время оформления пассажиров рейса Лондон — Минск. Иностранцам отказали во въезде в страну на основании статьи 30 закона республики "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", уточняется в ведомстве.

Как сообщает Госпогранкомитет, один из мужчин направлялся в Белоруссию, чтобы отдохнуть, но пока не решил, где именно, а второй — по работе, но не смог связаться с партнёром. Отмечается, что оба иностранца имеют спортивное телосложение и привезли с собой более 15 тысяч долларов. К тому же у одного из них "была татуировка с нацистской свастикой и нанесённой поверх розой ветров".

Фото © Госпогранкомитет Белоруссии 1 / 3

— Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено телеграм-сообщество из пяти человек — двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь, — говорится в сообщении.