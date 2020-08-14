Белорусские пограничники не впустили в страну "провокаторов" из Латвии

Пограничники Белоруссии не впустили в страну "двух подозрительных граждан" из Латвии, сообщает Госпогранкомитет государства.
Отмечается, что на мужчин 1975 и 1993 года рождения обратили внимание 12 августа во время оформления пассажиров рейса Лондон — Минск. Иностранцам отказали во въезде в страну на основании статьи 30 закона республики "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", уточняется в ведомстве.
В Белоруссии появился новый герой протеста — бабуля, которая усмирила омоновцаЖенщина смогла дать отпор крепким ребятам, которых было больше.
Как сообщает Госпогранкомитет, один из мужчин направлялся в Белоруссию, чтобы отдохнуть, но пока не решил, где именно, а второй — по работе, но не смог связаться с партнёром. Отмечается, что оба иностранца имеют спортивное телосложение и привезли с собой более 15 тысяч долларов. К тому же у одного из них "была татуировка с нацистской свастикой и нанесённой поверх розой ветров".
— Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено телеграм-сообщество из пяти человек — двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь, — говорится в сообщении.
Польша и страны Прибалтики готовы помочь в урегулировании ситуации в БелоруссииПрезиденты четырёх государств приняли специальную декларацию по этому вопросу.
Напомним, в Белоруссии уже несколько дней не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. При этом минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за прошедшие дни людей начали освобождать из изоляторов.