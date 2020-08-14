"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская опубликовала новое обращение

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее покинувшая родину, опубликовала новое обращение. В нём она анонсировала массовые мирные акции на предстоящих выходных и призвала мэров выступить их организаторами.

— За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Ещё полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти. Но это случилось — мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. По закону, мирно и с достоинством, — начала она обращение.

По словам Тихановской, там, где комиссии правильно посчитали голоса, её поддержало около 60–70% избирателей, и, по её мнению, белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью.

— Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни, — добавила Тихановская.

Она призвала власти остановить насилие на улицах белорусских городов, а мэров — 15 и 16 августа организовать мирные собрания. Политик добавила, что акции, например "цепи солидарности" девушек с цветами, показали, что белорусы — открытые, честные люди, выступающие против насилия.

Кроме того, Тихановская начала сбор подписей избирателей, которые 9 августа отдали свой голос за неё.