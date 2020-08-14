"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская опубликовала новое обращение

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее покинувшая родину, опубликовала новое обращение. В нём она анонсировала массовые мирные акции на предстоящих выходных и призвала мэров выступить их организаторами.
— За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Ещё полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти. Но это случилось — мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. По закону, мирно и с достоинством, — начала она обращение.
Утро в Белоруссии снова началось с забастовок — видеоЛюди скандируют "Уходи!", обращаясь к действующему главе государства Александру Лукашенко.
По словам Тихановской, там, где комиссии правильно посчитали голоса, её поддержало около 60–70% избирателей, и, по её мнению, белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью.
— Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни, — добавила Тихановская.
В Белоруссии появился новый герой протеста — бабуля, которая усмирила омоновцаЖенщина смогла дать отпор крепким ребятам, которых было больше.
Она призвала власти остановить насилие на улицах белорусских городов, а мэров — 15 и 16 августа организовать мирные собрания. Политик добавила, что акции, например "цепи солидарности" девушек с цветами, показали, что белорусы — открытые, честные люди, выступающие против насилия.
Кроме того, Тихановская начала сбор подписей избирателей, которые 9 августа отдали свой голос за неё.
Напомним, в Белоруссии шестой день не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.