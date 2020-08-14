Освобождение задержанных и спокойствие в городах. Градус протестов в Белоруссии пошёл на спад на пятую ночь

Белоруссия пережила пятую ночь акций протестов, которая стала самой тихой за все последние дни. Центр активности переместился к следственному изолятору на улице Окрестина в Минске, где выпускали задержанных ранее участников акций протеста.

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Поздно вечером жители столицы вышли к станции метро "Пушкинская", где погиб 34-летний Александр Тарайковский. Граждане перекрыли движение автомобилей по правой стороне улицы Притыцкого. Однако автомобилисты встречали это радостными сигналами своих машин и громкими криками "Живэ Беларусь!".

Позже центр событий переместился на улицу Окрестина, где находится один из ИВС, из которого после полуночи начали отпускать задержанных за участие в акциях протеста.

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Освобождённые принялись рассказывать собравшимся журналистам о пытках, через которые они прошли. По их словам, сотрудники правоохранительных органов избивали их, всячески издевались, а представительницам слабого пола угрожали сексуальным насилием.

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