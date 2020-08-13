"Его били до последнего, возможно, до смерти". Жители Жодино продолжают поиски избитого ОМОНом парня

Жители белорусского Жодино продолжают поиски молодого человека, которого, по их словам, жёстко избили сотрудники местного ОМОНа.
В прямом эфире белорусского отделения "Радио Свобода" двое местных жителей рассказали, что лично видели, как правоохранители избивали двух парней, однако одного они из них "пару раз стукнули". При этом мэр города в ходе митинга заявил собравшимся, что пострадавший оказывал ОМОНу серьёзное сопротивление.
Мэр белорусского Жодино сдержал обещание и вышел к протестующим. Однако вскоре жители потребовали его отставки — видеоВстреча представителей власти с гражданами прошла также в Солигорске.
— Ребята не успели убежать, а мы стояли в темноте. Его били до последнего. Парень никакого сопротивления, ничего не оказывал. Налетели, отдубасили. Причём били так, что звон стоял на всю улицу, — рассказал местный житель.
Он также сообщил, что пострадавший от рук правоохранителей плакал от боли, а сами милицейские ушли сразу же после того, как закончили избивать молодого человека.
СМИ назвали имя погибшего во время протестов в МинскеВ МВД Белоруссии, однако, личность мужчины раскрывать не стали.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате протестов в Белоруссии. Так, в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. При этом позже стало известно, что мужчина был ранее судим. Ещё один случай гибели участников акций протеста зафиксирован в Гомеле.