"Его били до последнего, возможно, до смерти". Жители Жодино продолжают поиски избитого ОМОНом парня

Жители белорусского Жодино продолжают поиски молодого человека, которого, по их словам, жёстко избили сотрудники местного ОМОНа.

В прямом эфире белорусского отделения "Радио Свобода" двое местных жителей рассказали, что лично видели, как правоохранители избивали двух парней, однако одного они из них "пару раз стукнули". При этом мэр города в ходе митинга заявил собравшимся, что пострадавший оказывал ОМОНу серьёзное сопротивление.

— Ребята не успели убежать, а мы стояли в темноте. Его били до последнего. Парень никакого сопротивления, ничего не оказывал. Налетели, отдубасили. Причём били так, что звон стоял на всю улицу, — рассказал местный житель.

Он также сообщил, что пострадавший от рук правоохранителей плакал от боли, а сами милицейские ушли сразу же после того, как закончили избивать молодого человека.