"Издевались как могли". Вышедшие из изолятора в Минске рассказали, через что прошли в ИВС

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7
В Белоруссии девушка, которую освободили после задержания за участие в акции протеста, пожаловалась на действия правоохранительных органов, которые применяли к ней физическую силу и угрожали расправой. Об этом сообщает Tut.by.
Задержанных на митингах в Минске начали выпускать из изоляторов — видеоНекоторых после этого увозит скорая помощь.
— Десять омоновцев меня били. Дубинами били. Оскорбляли, угрожали смертью. Снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят, — рассказала она.
Она отмечает, что ещё большие зверства ей пришлось пережить уже в РУВД, где её "били конкретно", угрожали 10-летним сроком в тюрьме, заставляли становиться на колени и относились "как к животному".
Жители Минска устроили пробку из желающих подвезти освободившихся из изоляторов — видеоНаходящихся возле самих заведений попросили не аплодировать тем, кто только вышел, так как это всячески раздражает сотрудников ИВС.
По словам другой жительницы республики, которая тоже была задержана, от правоохранителей сильнее досталось представителям сильного пола, которых избивали во всех возможных помещениях.
Видео © Tut.by
— Их лупили так, что казалось, они потеряют сознание. Там было море крови. Когда нас утром переводили в другое место, там спортзал был залит кровью практически! Страшное зрелище! — рассказала женщина.
По её словам, женской половине заключённых также сильно доставалось, если они не соглашались с теми постановлениями, которые им навязывали сотрудники. Она рассказала, что многие из них делились с ней своими историями и показывали многочисленные побои, которые на них были.
– Девочки показывали свои синяки, избитые все-все ноги, коленки. Им тоже заламывали руки, тащили в автозаки, привозили в РУВД, издевались как могли, – сказала она.
Помимо этого, как стало стало известно журналистам издания, в некоторых местах силовики во время избиений заставляли жертву кричать "Я люблю ОМОН", или петь гимн страны. При этом заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков во время визита в Центр изоляции нарушителей на улице Окрестина в Минске, на вопрос журналистов об действиях, которые позволяют себе правоохранители, бросил через плечо реплику, что "никаких издевательств не было".
На протяжении пяти дней в Белоруссии не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры.
Ранее Лайф сообщал, что замглавы МВД Белоруссии пообещал до утра выпустить всех задержанных на протестах.