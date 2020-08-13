"Издевались как могли". Вышедшие из изолятора в Минске рассказали, через что прошли в ИВС

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.



«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7 — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

В Белоруссии девушка, которую освободили после задержания за участие в акции протеста, пожаловалась на действия правоохранительных органов, которые применяли к ней физическую силу и угрожали расправой. Об этом сообщает Tut.by.

— Десять омоновцев меня били. Дубинами били. Оскорбляли, угрожали смертью. Снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят, — рассказала она.

Она отмечает, что ещё большие зверства ей пришлось пережить уже в РУВД, где её "били конкретно", угрожали 10-летним сроком в тюрьме, заставляли становиться на колени и относились "как к животному".

По словам другой жительницы республики, которая тоже была задержана, от правоохранителей сильнее досталось представителям сильного пола, которых избивали во всех возможных помещениях.

— Их лупили так, что казалось, они потеряют сознание. Там было море крови. Когда нас утром переводили в другое место, там спортзал был залит кровью практически! Страшное зрелище! — рассказала женщина.

По её словам, женской половине заключённых также сильно доставалось, если они не соглашались с теми постановлениями, которые им навязывали сотрудники. Она рассказала, что многие из них делились с ней своими историями и показывали многочисленные побои, которые на них были.

– Девочки показывали свои синяки, избитые все-все ноги, коленки. Им тоже заламывали руки, тащили в автозаки, привозили в РУВД, издевались как могли, – сказала она.

Помимо этого, как стало стало известно журналистам издания, в некоторых местах силовики во время избиений заставляли жертву кричать "Я люблю ОМОН", или петь гимн страны. При этом заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков во время визита в Центр изоляции нарушителей на улице Окрестина в Минске, на вопрос журналистов об действиях, которые позволяют себе правоохранители, бросил через плечо реплику, что "никаких издевательств не было".

На протяжении пяти дней в Белоруссии не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры.