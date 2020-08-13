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Жители Минска устроили пробку из желающих подвезти освободившихся из изоляторов — видео

Находящихся возле самих заведений попросили не аплодировать тем, кто только вышел, так как это всячески раздражает сотрудников ИВС.

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Видео © Instagram / alena_firuze

Неравнодушные жители Минска продолжают направляться к изолятору на улице Окрестина, где выпускают оказавшихся там участников акций протестов. Нашлось место и тем, кто желает подвезти только что освобождённых. Однако таковых оказалось настолько много, что образовалась самая настоящая пробка.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что автолюбители активно паркуются на обочине и едут до самого изолятора.

Задержанных на митингах в Минске начали выпускать из изоляторов — видео

Некоторых после этого увозит скорая помощь.

Возле самого ИВС обстановка достаточно спокойная, так как собравшихся попросили не аплодировать вышедшим на свободу из-за того, что это всячески раздражает сотрудников учреждения.

Ранее замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков сообщил, что все задержанные на протестах будут выпущены из изоляторов до 6 часов утра.

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