Жители Минска устроили пробку из желающих подвезти освободившихся из изоляторов — видео

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Неравнодушные жители Минска продолжают направляться к изолятору на улице Окрестина, где выпускают оказавшихся там участников акций протестов. Нашлось место и тем, кто желает подвезти только что освобождённых. Однако таковых оказалось настолько много, что образовалась самая настоящая пробка.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что автолюбители активно паркуются на обочине и едут до самого изолятора.

Возле самого ИВС обстановка достаточно спокойная, так как собравшихся попросили не аплодировать вышедшим на свободу из-за того, что это всячески раздражает сотрудников учреждения.