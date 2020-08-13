Жители Минска устроили пробку из желающих подвезти освободившихся из изоляторов — видео

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Неравнодушные жители Минска продолжают направляться к изолятору на улице Окрестина, где выпускают оказавшихся там участников акций протестов. Нашлось место и тем, кто желает подвезти только что освобождённых. Однако таковых оказалось настолько много, что образовалась самая настоящая пробка.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что автолюбители активно паркуются на обочине и едут до самого изолятора.
Задержанных на митингах в Минске начали выпускать из изоляторов — видеоНекоторых после этого увозит скорая помощь.
Возле самого ИВС обстановка достаточно спокойная, так как собравшихся попросили не аплодировать вышедшим на свободу из-за того, что это всячески раздражает сотрудников учреждения.
Ранее замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков сообщил, что все задержанные на протестах будут выпущены из изоляторов до 6 часов утра.