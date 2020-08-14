В Белоруссии появился новый герой протеста — бабуля, которая усмирила омоновца

В Белоруссии во время протестов против результатов выборов президента страны появилась новая героиня, покорившая сердца многих людей. И хотя она едва ли могла бы дать кому-либо отпор с применением силы, ведь пребывает в прекрасном, но весьма преклонном возрасте, её красноречие в общении с омоновцами стало поводом для мемов и вирусных роликов.

Как видно на кадрах, женщина с флагом в руках пытается преодолеть мост, проход по которому закрывают бойцы спецподразделения. Несмотря на это, она всё же предпринимает попытку перейти и спуститься на другой стороне. При этом, когда к ней подходят люди в форме, бабушка заявляет им, что "гуляет", и идёт дальше.

Этот ответ, судя по всему, обезоружил не только силовиков, которые в итоге ещё и помогли даме спуститься по ступенькам, но и моментально очаровал всех, кто в этот момент наблюдал за происходящим, а также впоследствии смотрел эту видеозапись. Видеоролик с подписью "Я гуляю" выложила на своей странице в "Инстаграме" в том числе российская актриса Екатерина Варнава, и только у неё в профиле запись собрала более 500 тысяч просмотров.

— Эта бабушка показала, что мы мирный народ, — написала в комментариях пользовательница Сети.

— Эта бабушка — просто герой, — уверена другая.