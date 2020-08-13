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За четвёртую ночь протестов в Белоруссии задержали ещё около 700 человек

С начала акций под стражу взяли уже около семи тысяч граждан.

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Фото © ТАСС / Misha Friedman / Getty Images

В Белоруссии за прошедшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано порядка 700 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По словам представителя ведомства, беспорядки в стране утратили массовость, при этом уровень агрессии по отношению к представителям правоохранительных органов остаётся высоким. В период с 9 по 13 августа от противоправных действий граждан пострадало 103 правоохранителя, из них 28 потребовалась госпитализация.

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Петицию подписало свыше пяти тысяч пользователей.

Накануне в Минске и Барановичах было совершено несколько умышленных наездов на сотрудников ГАИ. Для того чтобы остановить нарушителей, им пришлось применить оружие.

Ранее акция в поддержку протестующих в Белоруссии прошла в Лондоне. Мирные демонстранты прошли по улицам британской столицы и собрались у ограды посольства республики, где возложили цветы.

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