Белорусская милиция показала видео погони за женщиной, придавившей руку гаишнику стеклом автомобиля

Видео © МВД Беларуси

МВД Белоруссии опубликовало видео погони за женщиной, зажавшей гаишнику руку стеклом автомобиля и тронувшейся с места. Её "ниссан" был остановлен сотрудниками ГАИ около 19:40 на проспекте Дзержинского в Минске с целью проверки документов.

— Я сказала, что покажу документы из машины. На это сотрудник ГАИ очень резко отреагировал, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет через окно к моей голове и потребовал выйти, — цитирует пресс-служба ведомства заявление 38-летней женщины, находившейся за рулём.

На кадрах видно, что гаишники подходят к машине, один из них запускает руку в салон со стороны водительского сиденья. После этого женщина поднимает стекло, зажимая кисть стража порядка, и трогается с места. При этом милиционер действительно прикасается к кобуре пистолета, однако на записи видно, что оружие он так и не достал, его руки пусты.

Правоохранитель вырывает ладонь, и спустя несколько секунд сотрудники, включив сигнальную люстру, бросаются в погоню и преследуют автомобиль по улицам города, пытаясь прижать его к обочине, чтобы вынудить остановиться.

— Ведомство заявляет, что в Интернете распространились ложные утверждения, что в Минске сотрудники ГАИ угрожали пистолетом женщине-водителю, а потом избили её мужа-журналиста. По данным МВД, женщине не угрожали, а её мужа не избивали: после погони их задержали и отвезли в отдел, — подчеркнули в пресс-службе белорусского МВД.

Однако сам момент задержания на видео не попал, запись обрывается, когда сотрудники ещё даже не остановили машину. Что осталось за кадром, неизвестно. В итоге водитель и пассажир машины были доставлены в отделение для разбирательства. Женщина привлечена к административной ответственности за невыполнение требования об остановке авто.