В Минске попытались задавить гаишника, милиционеры открыли огонь

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В среду, 12 июля, около 20:00 автомобиль "шкода" совершил наезд на сотрудника ГАИ в Минске, в ответ коллеги пострадавшего открыли стрельбу. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей, 45-летний шофёр попытался скрыться с места происшествия.

— Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие, — заявили в пресс-службе МВД.

В настоящее время водитель задержан. Пострадавший сотрудник Госавтоинспекции доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.