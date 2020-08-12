В Минске попытались задавить гаишника, милиционеры открыли огонь

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В среду, 12 июля, около 20:00 автомобиль "шкода" совершил наезд на сотрудника ГАИ в Минске, в ответ коллеги пострадавшего открыли стрельбу. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём телеграм-канале.
Инцидент произошёл на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей, 45-летний шофёр попытался скрыться с места происшествия.
В Белоруссии опять попытались задавить милиционера — видеоВодитель автомобиля скрылся с места инцидента.
— Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие, — заявили в пресс-службе МВД.
В настоящее время водитель задержан. Пострадавший сотрудник Госавтоинспекции доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее в Белоруссии уже предпринимались попытки задавить правоохранителей. Два случая были зафиксированы в Минске, в первом объектом нападения стал один милиционер, во втором — сразу группа.