В Минске снова слышны взрывы — видео

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В Минске с наступлением темноты возобновились взрывы. На этот раз в Сети опубликовали кадры из микрорайона Малиновка, находящегося на юго-западе города.

Тем временем в центре белорусской столицы сторонники оппозиции проводят свою акцию беспрепятственно. Как сообщает РИА "Новости", возле ЦУМа на проспекте Независимости собралось около сотни демонстрантов, они кричат лозунги и размахивают цветами, которые принесли в поддержку пострадавших в протестах. Другая группа митингующих находится на площади Победы.

При этом движение по проспекту не перекрыто, автомобилисты поддерживают протестующих сигналами. Милиция в происходящее не вмешивается.