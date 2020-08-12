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В Минске снова слышны взрывы — видео

При этом акция в центре города проходит беспрепятственно — милиция не трогает протестующих.

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Видео © Соцсети

В Минске с наступлением темноты возобновились взрывы. На этот раз в Сети опубликовали кадры из микрорайона Малиновка, находящегося на юго-западе города.

Тем временем в центре белорусской столицы сторонники оппозиции проводят свою акцию беспрепятственно. Как сообщает РИА "Новости", возле ЦУМа на проспекте Независимости собралось около сотни демонстрантов, они кричат лозунги и размахивают цветами, которые принесли в поддержку пострадавших в протестах. Другая группа митингующих находится на площади Победы.

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Водитель автомобиля скрылся с места инцидента.

При этом движение по проспекту не перекрыто, автомобилисты поддерживают протестующих сигналами. Милиция в происходящее не вмешивается.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии появился новый вид протестов — живая цепь.

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