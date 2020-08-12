В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты — видео

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В Минске силовики продолжают стрелять по окнам жилых домов, сообщает "Sputnik Беларусь". Если накануне они так делали под покровом темноты, то теперь не побоялись даже того, что хорошо видны для жителей соседних зданий.

ОМОН открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов советовали протестующим, где прятаться.

Инцидент произошёл на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка". На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, заметно, что силовики целятся именно в окна.