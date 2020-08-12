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В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты — видео

Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.

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Видео © Соцсети

В Минске силовики продолжают стрелять по окнам жилых домов, сообщает "Sputnik Беларусь". Если накануне они так делали под покровом темноты, то теперь не побоялись даже того, что хорошо видны для жителей соседних зданий.

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Сотрудники правоохранительных органов стреляли туда, откуда показывались люди.

ОМОН открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов советовали протестующим, где прятаться.

Инцидент произошёл на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка". На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, заметно, что силовики целятся именно в окна.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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