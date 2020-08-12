Целились в окна. Лайф узнал подробности обстрела жильцов многоэтажки в Минске за крики "Позор!"

Видео © LIFE

Жительница района Каменная Горка в Минске рассказала Лайфу о ночном обстреле со стороны бойцов ОМОНа. По словам девушки, около 20 силовиков в чёрном спецобмундировании сломали металлический забор у многоэтажного дома, а затем забежали во двор и открыли огонь по окнам в ответ на крики жильцов "Позор".

— Они начали стрелять в окна. В меня пытались попасть где-то четыре раза. Были ещё взрывы и вспышки... Я сначала сильно испугалась и спряталась, опустилась вниз. Стреляли ещё в соседний дом. Я побежала сразу к родителям, — вспоминает собеседница Лайфа.