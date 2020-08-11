В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!" — видео

Видео © LIFE

В Минске силовики вошли во дворы и открыли стрельбу по окнам многоэтажки, из которых раздавались неодобрительные возгласы. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл в районе Каменная Горка. Демонстранты убегали от правоохранителей и успели скрыться в подъездах, последние начали преследование. Местные жители, увидев силовиков, начали кричать "Позор!" и "Пошли вон!". В ответ раздались выстрелы. При этом неизвестно, из какого именно оружия вёлся огонь.