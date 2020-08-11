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В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!" — видео

Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.

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Видео © LIFE

В Минске силовики вошли во дворы и открыли стрельбу по окнам многоэтажки, из которых раздавались неодобрительные возгласы. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл в районе Каменная Горка. Демонстранты убегали от правоохранителей и успели скрыться в подъездах, последние начали преследование. Местные жители, увидев силовиков, начали кричать "Позор!" и "Пошли вон!". В ответ раздались выстрелы. При этом неизвестно, из какого именно оружия вёлся огонь.

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Демонстрантов на улицах становится всё меньше.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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