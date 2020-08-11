Баки, палки и камни. Протестующие в Минске строят баррикады на улицах — видео

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Демонстранты снова возводят баррикады против силовиков в Минске. На этот раз появились кадры из микрорайона Серебрянка.

В ход для этого идёт всё подряд: мусорные контейнеры и баки, палки и все подходящие предметы, которые можно найти на улицах поблизости.

Протестующих сигналами поддерживают проезжающие мимо автомобилисты.