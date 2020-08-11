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Баки, палки и камни. Протестующие в Минске строят баррикады на улицах — видео

Пеших демонстрантов сигналами поддерживают автомобилисты.

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Видео © Соцсети

Демонстранты снова возводят баррикады против силовиков в Минске. На этот раз появились кадры из микрорайона Серебрянка.

В ход для этого идёт всё подряд: мусорные контейнеры и баки, палки и все подходящие предметы, которые можно найти на улицах поблизости.

Протестующих сигналами поддерживают проезжающие мимо автомобилисты.

В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видео

Омоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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