Баки, палки и камни. Протестующие в Минске строят баррикады на улицах — видео

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Демонстранты снова возводят баррикады против силовиков в Минске. На этот раз появились кадры из микрорайона Серебрянка.
В ход для этого идёт всё подряд: мусорные контейнеры и баки, палки и все подходящие предметы, которые можно найти на улицах поблизости.
Протестующих сигналами поддерживают проезжающие мимо автомобилисты.
В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видеоОмоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.