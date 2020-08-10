Журналистке прострелили ногу, митингующих избили дубинками. Появились новые кадры разгона протестов в Минске

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В Минске полиция уже второй вечер жёстко разгоняет протестующих. Так, сегодня на Кальварийской улице силовики, предположительно, открыли стрельбу резиновыми пулями. Были слышны выстрелы или взрывы. Среди пострадавших оказалась журналистка "Нашей Нивы" Наталия Лубневская. Об этом сообщило издание в своём телеграм-канале.
Задержания возобновились. Белорусская милиция оцепила центр МинскаПо предварительным данным, сторонники оппозиции планировали массовую акцию на городской площади.
Девушка получила ранение в колено и была госпитализирована с места происшествия.
Как отмечает издание, применение силы не было мотивированным, поскольку демонстранты не проявляли агрессии, мирно скандировали лозунги и размахивали флагами.
В Белоруссии возбуждено более 20 уголовных дел по факту массовых беспорядковСанкции по некоторым из них предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Задержания проходят и в других районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера. На проспекте Дзержинского к группе людей подъехал автобус с сотрудниками ОМОНа, участники акции встали в сцепки, но их начали избивать дубинками и разогнали.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.