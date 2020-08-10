Журналистке прострелили ногу, митингующих избили дубинками. Появились новые кадры разгона протестов в Минске

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В Минске полиция уже второй вечер жёстко разгоняет протестующих. Так, сегодня на Кальварийской улице силовики, предположительно, открыли стрельбу резиновыми пулями. Были слышны выстрелы или взрывы. Среди пострадавших оказалась журналистка "Нашей Нивы" Наталия Лубневская. Об этом сообщило издание в своём телеграм-канале.

Девушка получила ранение в колено и была госпитализирована с места происшествия.

Как отмечает издание, применение силы не было мотивированным, поскольку демонстранты не проявляли агрессии, мирно скандировали лозунги и размахивали флагами.

Задержания проходят и в других районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера. На проспекте Дзержинского к группе людей подъехал автобус с сотрудниками ОМОНа, участники акции встали в сцепки, но их начали избивать дубинками и разогнали.