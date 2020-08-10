Российского журналиста Семёна Пегова освободили в Белоруссии

Российский журналист Семён Пегов, основатель проекта WarGonzo, освобождён из Центра изоляции правонарушителей в Минске. Его коллеги Антон Старков и Дмитрий Ласенко из Daily Storm также уже на свободе.

Страдает астмой. Близкие основателя WarGonzo Семёна Пегова обеспокоены его состоянием после жестокого задержания Судя по кадрам с места событий, его волокли в автозак без сознания.

Придыбайло отвели в автозак, куда к нему позже запихнули ещё одного "нарушителя".

Заламывали руки. Задержанный в Минске журналист RT показал фото после освобождения Придыбайло отвели в автозак, куда к нему позже запихнули ещё одного "нарушителя".

Ранее сегодня стало известно, что в Минске во время ночных беспорядков избили и задержали нескольких российских журналистов. Это Семён Пегов (WarGonzo), Максим Солопов ("Медуза"), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний уже вышел на свободу и рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту".