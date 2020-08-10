"Отношение как к скоту". Журналиста Sputnik избили во время задержания в Минске

Репортёр издания "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник был задержан в Минске после ночных беспорядков, вспыхнувших из-за президентских выборов. Когда его скрутили правоохранители, он просто фотографировал автозаки. По словам журналиста, силовики продержали его в отделении около шести часов и относились к нему "как ко скоту".

— Меня задержали где-то в шесть утра, а митинг закончился где-то в полчетвёртого утра, то есть меня задержали через 2,5 часа после окончания митинга в другой точке города... "Когда я упал с "ласточки", прилетело пару раз ногами, но я закрылся. Было больно, но у меня больше затекло тело, когда мы, согнувшись, сидели на стульях, голова была на уровне колен, — рассказал он РИА "Новости" о пережитом.

Олейник говорит, что задержанным не давали менять положение. Предположительно, чтобы они не видели лиц силовиков. При этом на вопросы о причине происходящего им отвечали, что "в РУВД разберутся". По словам репортёра, отношение к задержанным было "как к скоту". Олейник несколько раз предупреждал стражей порядка о том, что он является журналистом "Sputnik Беларусь", на что он "просто получал мобильником по голове либо по затылку".

Отпустили Олейника из отделения только в районе 12 часов. Перед выходом всех задержанных заставляли подписать протокол по участию в несанкционированном митинге и о согласии ждать суда. Просьба журналиста ознакомить с материалами дела была отклонена.