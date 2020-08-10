Минское побоище. Самые жёсткие кадры с протестов в Белоруссии

Пожалуй, одно из самых страшных видео с улиц Минска — полицейский автозак практически на полном ходу сбивает человека. Как сообщили затем СМИ, мужчина погиб, но МВД Белоруссии эту информацию опровергает.
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На этом видео белорусские правоохранители жестоко дубинками избивают молодых людей, приговаривая при этом: "Хотели перемен?"
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Беспорядки этой ночью происходили почти на всех центральных улицах Минска. Толпы белорусов вступали с милицией врукопашную.
Видео © Tut.by
"Будто война началась". Правозащитник рассказал Лайфу о десятках пострадавших после разгона протестов в МинскеПо словам Валентина Стефановича, многие сейчас находятся в больницах.
А здесь уже слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Милиция начала применять спецсредства.
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В результате таких жёстких действий милиции были раненые. На этом видео слышны крики: "Бинты, бинты! Вызывайте скорую!"
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На этом видео человека избили так, что он даже не может подняться.
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Чтобы показать массовость протеста, белорусские активисты включили фонарики на телефонах. Засияла вся улица, противостоящая боевой технике.
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Всего белорусская милиция задержала 3000 человек в ходе протестов. Среди них есть и граждане России. Вот так жёстко задерживали российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.
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