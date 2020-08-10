Минское побоище. Самые жёсткие кадры с протестов в Белоруссии

Пожалуй, одно из самых страшных видео с улиц Минска — полицейский автозак практически на полном ходу сбивает человека. Как сообщили затем СМИ, мужчина погиб, но МВД Белоруссии эту информацию опровергает.

Видео © Tut.by

На этом видео белорусские правоохранители жестоко дубинками избивают молодых людей, приговаривая при этом: "Хотели перемен?"

Видео © Telegram / NEXTA Live

Беспорядки этой ночью происходили почти на всех центральных улицах Минска. Толпы белорусов вступали с милицией врукопашную.

Видео © Tut.by

А здесь уже слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Милиция начала применять спецсредства.

Видео © Telegram / NEXTA Live

В результате таких жёстких действий милиции были раненые. На этом видео слышны крики: "Бинты, бинты! Вызывайте скорую!"

Видео © Telegram / NEXTA Live

На этом видео человека избили так, что он даже не может подняться.

Видео © Online.by

Чтобы показать массовость протеста, белорусские активисты включили фонарики на телефонах. Засияла вся улица, противостоящая боевой технике.

Видео © Nn.by

Всего белорусская милиция задержала 3000 человек в ходе протестов. Среди них есть и граждане России. Вот так жёстко задерживали российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.