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Опубликовано последнее сообщение оператора WarGonzo перед исчезновением в Минске

По предварительным данным, он был задержан силовиками вместе с основателем проекта Семёном Пеговым.

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Семён Пегов. Фото © TUT.BY

Перед исчезновением в Минске во время массовых беспорядков оператор проекта WarGonzo Владислав Зиздок жаловался коллегам на отсутствие интернета. Последнее сообщение он отправил вчера днём и больше на связь не выходил.

Там не телега (мессенджер Telegram. — Прим. ред.) заблочена, а весь инет (Интернет. — Прим. ред.) на нижайшей скорости, — написал журналист.

Позднее ночью стало известно, что ОМОН задержал основателя проекта Семёна Пегова. Притом на кадрах с места происшествия было видно, что Пегов был без сознания и его волокли к милицейскому автозаку. Были ли задержаны вместе с ним сам оператор и другой участник проекта Алексей Ларкин, пока не известно.

В Минске задержаны российские журналисты. Среди них основатель WarGonzo Семён Пегов

По предварительным данным, среди них есть пострадавшие.

Как сообщал Лайф, во время освещения массовых беспорядков на фоне выборов нового президента Белоруссии в Минске были задержаны несколько российских журналистов. Позднее с требованием о немедленном освобождении коллег выступил Союз журналистов России.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.

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