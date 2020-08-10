Опубликовано последнее сообщение оператора WarGonzo перед исчезновением в Минске

Перед исчезновением в Минске во время массовых беспорядков оператор проекта WarGonzo Владислав Зиздок жаловался коллегам на отсутствие интернета. Последнее сообщение он отправил вчера днём и больше на связь не выходил.

— Там не телега (мессенджер Telegram. — Прим. ред.) заблочена, а весь инет (Интернет. — Прим. ред.) на нижайшей скорости, — написал журналист.

Позднее ночью стало известно, что ОМОН задержал основателя проекта Семёна Пегова. Притом на кадрах с места происшествия было видно, что Пегов был без сознания и его волокли к милицейскому автозаку. Были ли задержаны вместе с ним сам оператор и другой участник проекта Алексей Ларкин, пока не известно.

Как сообщал Лайф, во время освещения массовых беспорядков на фоне выборов нового президента Белоруссии в Минске были задержаны несколько российских журналистов. Позднее с требованием о немедленном освобождении коллег выступил Союз журналистов России.