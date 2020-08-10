Опубликовано последнее сообщение оператора WarGonzo перед исчезновением в Минске

Перед исчезновением в Минске во время массовых беспорядков оператор проекта WarGonzo Владислав Зиздок жаловался коллегам на отсутствие интернета. Последнее сообщение он отправил вчера днём и больше на связь не выходил.
— Там не телега (мессенджер Telegram. — Прим. ред.) заблочена, а весь инет (Интернет. — Прим. ред.) на нижайшей скорости, — написал журналист.
Позднее ночью стало известно, что ОМОН задержал основателя проекта Семёна Пегова. Притом на кадрах с места происшествия было видно, что Пегов был без сознания и его волокли к милицейскому автозаку. Были ли задержаны вместе с ним сам оператор и другой участник проекта Алексей Ларкин, пока не известно.
В Минске задержаны российские журналисты. Среди них основатель WarGonzo Семён ПеговПо предварительным данным, среди них есть пострадавшие.
Как сообщал Лайф, во время освещения массовых беспорядков на фоне выборов нового президента Белоруссии в Минске были задержаны несколько российских журналистов. Позднее с требованием о немедленном освобождении коллег выступил Союз журналистов России.
Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.