Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Белоруссии. Лидер Незалежной призвал Минск к максимально открытому диалогу с протестующими и предупредил, что в противном случае "эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями".

— Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Дипломат отметила, что украинским политикам с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не пристало раздавать советы какой бы то ни было стране.