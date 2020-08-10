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Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

Дипломат считает, что украинским политикам следует воздержаться от наставлений, учитывая свой опыт развала страны.

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Мария Захарова. Фото © VK / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Белоруссии. Лидер Незалежной призвал Минск к максимально открытому диалогу с протестующими и предупредил, что в противном случае "эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями".

Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Дипломат отметила, что украинским политикам с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не пристало раздавать советы какой бы то ни было стране.

"Насилие грозит горькими последствиями". Зеленский призвал белорусов к толерантности

Украинский лидер подчеркнул, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек.

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