СМИ: На Белорусском металлургическом заводе рабочие объявили забастовку

Часть сотрудников Белорусского металлургического завода на фоне акций протеста из-за объявленных результатов выборов президента объявили забастовку. Как сообщает телеграм-канал Nexta, она продлится с 10 по 11 августа.

Факт забастовки также подтвердило несколько источников издания "Спутник Беларусь". Однако затем они перестали выходить на связь. Представители компании сначала заявили, что сообщения о забастовке — обман, однако от дальнейших комментариев отказались.