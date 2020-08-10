СМИ: На Белорусском металлургическом заводе рабочие объявили забастовку

Часть сотрудников Белорусского металлургического завода на фоне акций протеста из-за объявленных результатов выборов президента объявили забастовку. Как сообщает телеграм-канал Nexta, она продлится с 10 по 11 августа.
Факт забастовки также подтвердило несколько источников издания "Спутник Беларусь". Однако затем они перестали выходить на связь. Представители компании сначала заявили, что сообщения о забастовке — обман, однако от дальнейших комментариев отказались.
"Будто война началась". Правозащитник рассказал Лайфу о десятках пострадавших после разгона протестов в МинскеПо словам Валентина Стефановича, многие сейчас находятся в больницах.
Как сообщал Лайф, предварительные итоги голосования на выборах президента, согласно которым с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко, оппозиция не приняла. Её представители устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.