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Германия назвала выборы в Белоруссии недемократичными

Берлин заявил, что "политическое руководство страны должно принять волю народа".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Правительство ФРГ считает, что во время президентских выборов в Белоруссии не соблюдались даже минимальные стандарты проведения голосования. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Очевидно, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо, — подчеркнул Зайберт на пресс-конференции в Берлине.

Германское правительство руководствуется многочисленными сообщениями о систематических нарушениях в ходе голосования. В этой связи Зайберт выразил большое сожаление, что Минск не предоставил ОБСЕ никакой возможности наблюдать за ходом выборов.

Он подчеркнул, что ситуация в Белоруссии будет обсуждаться на уровне Европейского союза. Отдельно представитель кабмина отметил неприемлемость жёсткого подавления народных выступлений и добавил, что "политическое руководство страны должно принять волю народа".

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Он подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек, в том числе российские журналисты.

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