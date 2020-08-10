Германия назвала выборы в Белоруссии недемократичными

Правительство ФРГ считает, что во время президентских выборов в Белоруссии не соблюдались даже минимальные стандарты проведения голосования. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
— Очевидно, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо, — подчеркнул Зайберт на пресс-конференции в Берлине.
Германское правительство руководствуется многочисленными сообщениями о систематических нарушениях в ходе голосования. В этой связи Зайберт выразил большое сожаление, что Минск не предоставил ОБСЕ никакой возможности наблюдать за ходом выборов.
Он подчеркнул, что ситуация в Белоруссии будет обсуждаться на уровне Европейского союза. Отдельно представитель кабмина отметил неприемлемость жёсткого подавления народных выступлений и добавил, что "политическое руководство страны должно принять волю народа".
"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборовОн подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек, в том числе российские журналисты.