Германия назвала выборы в Белоруссии недемократичными

Правительство ФРГ считает, что во время президентских выборов в Белоруссии не соблюдались даже минимальные стандарты проведения голосования. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

— Очевидно, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо, — подчеркнул Зайберт на пресс-конференции в Берлине.

Германское правительство руководствуется многочисленными сообщениями о систематических нарушениях в ходе голосования. В этой связи Зайберт выразил большое сожаление, что Минск не предоставил ОБСЕ никакой возможности наблюдать за ходом выборов.

Он подчеркнул, что ситуация в Белоруссии будет обсуждаться на уровне Европейского союза. Отдельно представитель кабмина отметил неприемлемость жёсткого подавления народных выступлений и добавил, что "политическое руководство страны должно принять волю народа".