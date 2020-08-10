Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то ни хотелось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, победивший на прошедших выборах, заявил, что не допустит майдана в своей стране.

— Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, — заявил он журналистам.

Лукашенко добавил, что не позволит "разорвать страну" и разберётся с каждым, кто провоцирует людей на беспорядки.

— Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем, — сказал он.

Накануне в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий лидер Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%, однако она считает победительницей себя. <br/>

Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек, в том числе российские журналисты.