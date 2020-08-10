Лукашенко назвал прошедшие выборы президента праздником, а митингующих — овцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил прошедшие в стране выборы нового главы государства с праздником. А прошедшие минувшей ночью акции протестов связал с попытками некоторых лиц этот праздник испортить. По его словам, координация митингов велась из-за границы. В частности, были якобы зафиксированы звонки из Польши, Британии и Чехии.
— Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились ещё ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять, — сказал Лукашенко.
Около трёх тысяч человек задержаны во время протестов в БелоруссииПо данным МВД, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.