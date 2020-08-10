Лукашенко назвал прошедшие выборы президента праздником, а митингующих — овцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил прошедшие в стране выборы нового главы государства с праздником. А прошедшие минувшей ночью акции протестов связал с попытками некоторых лиц этот праздник испортить. По его словам, координация митингов велась из-за границы. В частности, были якобы зафиксированы звонки из Польши, Британии и Чехии.

— Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились ещё ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять, — сказал Лукашенко.